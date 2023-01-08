



Влиятельный судья: Реформы Левина никак не угрожают демократии



Профессор Одед Мудрик, вице-президент окружного суда Тель-Авива в отставке и профессор Ариэльского университета, выступил в эфире радио 103FM.



Профессор говорил о правовой реформе Ярива Левина атаки против Левина со стороны бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака. Мудрик заявил, что "никоим образом не видит в этом конец демократии".



В начале своего выступления он сказал, что "в целом, я думаю, что есть хорошие идеи, что некоторые вещи нужно исправить, улучшить, доработать, возможно, есть один компонент, с которым я не согласен полностью, другие - частично, но я ни в коем случае не вижу в этом конец демократии или угрозу демократии, особенно если комиссия по законодательству проделает хорошую работу и отшлифует этот пока еще сырой план и превратит ее в хороший продукт".



Мудрик заявил, что юридический советник правительства очень нуждается в доверии своих "клиентов", определение юридического консультанта как простого консультанта неверно. Юридический советник - это тот, кто должен говорить правительству, а не просто советовать ему, что такое закон и что он означает".



Он добавил: "Я категорически не согласен с тем, что все министры выбирают экономических советников, цель которых - служить коррупционным схемам. Да, юридический советник должен завоевать доверие министра, я просто не согласен с той ролью, которую, как я слышал даже из слов министра Левина, он отводит юридическому советнику".