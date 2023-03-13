



Влиятельный исламский совет издал фетву против ХАМАСа

Исламский совет Ирака в четверг издал историческую фетву против террористической организации ХАМАС, что стало первым случаем, когда исламский законодательный совет постановил, что террористическая группировка не имеет религиозной легитимности. Совет исламских фетв, базирующийся в центральном иракском городе Наджаф, охарактеризовал обращение ХАМАСа с палестинскими арабами под его властью в Газе как “бесчеловечное”. Совет также призвал ХАМАС и его сторонников сложить оружие и вести себя мирно.



Беспрецедентный религиозный указ осудил ХАМАС за то, что он несет ответственность за “собственное господство коррупции и террора против палестинских гражданских лиц в Газе”. Он также постановил, что “запрещено молиться, присоединяться, поддерживать, финансировать или сражаться от имени ХАМАС”.

“Как исламское юридическое лицо, мы принимаем к сведению положение угнетенных во всем мире”, – сказал Мухаммед Али аль-Макдиси.



священнослужитель, который является пресс-секретарем совета. “Мы видели, чему подверглась Газа под властью Хамаса. И, таким образом, мы посчитали, что наша исламская обязанность – помогать угнетенным”.



Он добавил: “Вот что велит нам наша религия. Наша вера в своей мудрости повелевает нам быть врагом угнетателя и помощником угнетенному. Вот почему против ХАМАСа была выпущена фетва”.



В докладе говорится, что фетва, хотя и не имеет обязательной силы, обладает чрезвычайным значением благодаря тому, что совет пользуется большим влиянием в исламском мире.



Совет так отреагировал на доказательства в документальном фильме “Шепот в Газе”, рассказывающем о трудностях, с которыми сталкиваются простые жители Газы, опубликованном ранее в этом году Центром миротворческих коммуникаций США. Лента исследует ежедневную бедность и страдания жителей Газы, с которыми они сталкиваются под властью ХАМАСа, подчеркивая ненависть и страх, которые жители испытывают к террористической группировке, правящей Газой.



Великий аятолла Фадхил аль-Будаири, один из трех председателей совета, заявил новостному агентству в видеообращении: “Мы просим исламские и гуманитарные организации помочь в сохранении и защите прав человека в палестинском контексте”.