



Влиятельного чиновника в офисе премьера убрали, заменив на соратника Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сместил высокопоставленного чиновника в канцелярии премьер-министра в пользу советника, который считается близким к семье. Об этом сообщает КАН 11.



Согласно сообщению, премьер-министр снял с должности главу департамента зарубежных визитов Михаль Янив. Вместо Михаль Янив ответственность за официальные поездки получил Яир Каспариос, советник Нетаниягу, который, как уже упоминалось, также считается близким к семье Нетаниягу. Каспариос будет отвечать за сотрудников отдела, осуществляющего поездки, и будет руководить им единолично.