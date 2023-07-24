



Влияние судебной реформы на армию: Ганц провел консультацию с начальником штаба

В воскресенье вечером лидер "Маханэ Мамлахти" Бени Ганц беседовал с начальником штаба подполковником Герци Халеви. В беседе Халеви высказал свое видение ситуации в ЦАХАЛе в свете угроз отказа резервистов от службы в знак протеста против судебной реформы.



Источники, близкие к Ганцу, сообщили, что разговор состоялся по совету министра обороны Йоава Галланта и с его одобрения.



Ганц сказал в конце беседы: "Ситуация с безопасностью очень тревожная и требует внимания и принятия стратегических решений в области безопасности в различных сферах деятельности. Премьер-министр должен созвать обсуждение в кабинете по вопросам политики и безопасности, чтобы понять последствия законодательства, касающегося ЦАХАЛа, прежде чем принять закон. То же самое верно и в отношении необходимости созыва Комиссии по иностранным делам и безопасности. В разговоре сегодня вечером я еще больше подчеркнул необходимость избегать односторонних шагов. Я предложил ответственный путь выхода из кризиса, и именно так я буду продолжать действовать до последнего момента, чтобы это произошло.".



Ганц благодарность всем командирам и солдатам ЦАХАЛа и призвал "патриотических и верных слуг и добровольцев, чья боль и желание защитить страну велика и важна, продолжать вносить свой вклад в безопасность Израиля".



"Даже если, не дай Бог, закон будет принят - рано или поздно мы его отменим и исправим", - сказал Ганц в заключение.

