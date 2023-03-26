



Влезла в аккаунты 70 миллионов россиян. Личная война дочери Путина

У молодых россиян недостаточно хорошо сформированы ценности патриотизма и единства народов России. К таким выводам пришли специалисты института развития “Иннопрактика” по итогам исследования 70 млн аккаунтов российских пользователей интернета в возрасте от 18 до 35 лет, пишут российские СМИ.



Результаты исследования были представлены на заседании общественного совета при Роскомнадзоре. Руководитель проекта Лайма Лемэр отметила, что традиционные ценности, которых не хватает российской молодежи, являются наиболее важными для существования стабильного и осознанного общества.



Заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин назвал разрушение духовно-нравственных ценностей в России “специальной военной гибридной операцией“. По мнению представителя министерства, она началась с “цифровой колонизации“ страны в 90-е годы, которая привела к тому, что основными каналами доставки цифрового контента теперь владеют зарубежные компании.



В Роскомнадзоре напомнили, что в законе “О защите информации“ изначально упоминались только три вида запрещенного контента, а сегодня их уже 25. “Мы работаем только с тем, что запрещено законом. Часть угроз попали в запретительную зону, но есть и серые зоны. Важно понять, как мы будем с ними работать: на основе каких критериев и норм будем принимать решения о реагировании, какие метрики помогут понять, что мы действуем эффективно? И только усилий государства по устранению деструктивных смыслов здесь недостаточно, необходимо активное участие общества в сохранении и укреплении наших традиционных ценностей. Поэтому так важен наш сегодняшний разговор в рамках Общественного совета ведомства“, — сказал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.



Фонд “Иннопрактика“ был учрежден Московским государственным университетом в 2012 году. Его возглавила Катерина Тихонова, которая сейчас также занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ. “Иннопрактика“ стала широко известна в 2015 году, когда выяснилось, что она участвует в многомиллиардном проекте расширения МГУ.



