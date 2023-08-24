



"Властители дум". Подборка реакций в российских сетях на ликвидацию Пригожина



В российских ТГ-каналах - вал реакций разного рода “экспертов”, “мыслителей” и аналитиков” на ликвидацию главы ЧВК Вагнер Е. Пригожина и его подручных.



“Ведущий эксперт центра политтехнологий” А Рощин: “Что за структура такая всем этим занимается: трусы одиночке Навальному они «новичком» намазать толком не смогли, в Англии поручение убить пенсионера вовсе завалили и засветились где только можно – а самолет с самыми отборными головорезами России, у которых «всё схвачено и за всё заплачено», укокошили без сучка и задоринки?”



Продюсер и режиссер Кирилл Набутов: “Последний вопрос — в силу креативности, свойственной самому Пригожину и его сотрудникам — вполне естествен. Не присутствовали ли мы при повторе сериала «Бригада», где главный герой гибнет во взрыве лимузина, но вскоре возникает невредимым и мстит врагам? Или, что еще масштабнее, не было ли это новой экранизацией драмы про старца Федора Кузьмича? (см. история Российской империи, 1825 год, странная смерть императора Александра Первого Благословенного?) На фоне таких масштабных версий вопрос «чем провинился экипаж бизнес-джета, особенно девушка-стюардесса?» кому-то покажется совершенным пустяком, не заслуживающим внимания”.



“Эксперт” Федерал Пресс И.Гращенков: “Окончательный уход из «элитного консенсуса» радикально настроенного Пригожина (который последнее время троллил Польшу прогулкой до Варшавы через Киев), облегчает части элит процесс по мирным переговорам. Маргинализация радикальной повестки, вывод ее из официальной информационной линии, может также способствовать и внутреннему умиротворению, тем более, что в стране сейчас есть более важные внутренние проблемы, не связанные с внешней экспансией. Мирный договор становится предметом реального обсуждения и борьба вокруг его контуров также становится важным элементом трансфера власти”.



ТГ-канал BRIEF:



“Гибель Евгения Пригожина продолжает традицию русского августа.

1. Катастрофа самолета и гибель команды Пригожина потрясла политический класс. И,вероятно, продлевает политический кризис, в каком оказался политический режим после мятежа Пригожина.



2. Пригожин не был популярен среди российской элиты; слез по нему проливать никто не будет. Но урок истории- государственные институты всегда выигрывают у одиночек/маргинальных групп, даже если они харизматики.



3. Гибель Пригожина на время ситуационно успокоит политическую систему. Проблема Пригожина как мятежника внутри политического класса решена. Кувалда, воспетая им, достигла самого автора.



4. Акторы режима после Пригожина будут более осторожны и расчетливы, но и более решительны. Полутона больше не обеспечивают компромисс, а угрожают физической смертью.



5. Станет ли Пригожин и его команда Героями- сомнительно. Да и это не в интересах и режима, и общества. Пропал Евгений, да и Бог с ним”.



“Поэтесса и правозащитница” Алина Витухновская: “Легкая эффектная, киношная, детективная смерть - не смерть, а мечта. Достается тем, кто ее не стоит. При этом настоящая мечта обывателя — спокойно умереть в своей постели - нечто унылое, депрессивное, дискомфортное, скомканное, анонимное, растянутое, вечно угрожающее, банальное, так вот эта настоящая мечта рискует не состоятся в эпоху хаоса”.



“Политолог и политтехнолог” Е. Минченко: “:Если гибель Пригожина подтвердится, это будет история из серии «убийство Кеннеди» и многих других загадочных смертей. Могут возникать разные версии - действия конкурентов, месть внешних оппонентов, трагическая случайность. Много будет спекуляций. И никогда не будет дано окончательной версии, которая всех устроит.



Давайте вспомним загадочную смерть генерала Рохлина, которого, по официальной версии, застрелила его любящая жена”.



“Журналист и политолог” А. Чаадаев: “У Пригожина была страшная каша в голове и абсолютно несносный характер, но человек он был искренний и герой вполне настоящий, не только по звёздам на кителе.



Не хочу присоединяться к хору «экспертов», строгающих сейчас версии и работающих на ту или иную «повестку» в чьих-либо интересах, по своей воле или по ангажементу. Для меня несомненно, что Пригожин принадлежит не политической или военной истории, а куда более глубокой и значимой, народно-мифологической истории культуры; он где-то там же, где Ермак, Хмельницкий, Разин, Пугачёв, Махно, Ковпак или куда менее известный, но зато прямой его «предтеча» — вольный казак Ашинов, в своё время способствовавший абиссинскому негусу вышвырнуть из Эфиопии итальянских колонизаторов, к недоумению своего же государя императора”.



“Политолог” Марат Баширов: “Ну, вот и развязка. Пригожин, Уткин и еще восемь человек, авиакатастрофа. Не будет никаких судов, мгновенный отказ систем управления самолетом. Я как считал, так и считаю, что 23-24 июня был мятеж, погибли военнослужащие ВС РФ, а имиджу страны был нанесен огромный урон. Но, означает ли это, что так должно было закончиться? Для них и для страны - да, это лучший вариант. Герои России не должны садиться в тюрьму за измену. Теперь всем остальным тоже надо осознать цену нынешнего этапа в жизни России. Началась чистка”.



“Экономист и политолог” Владислав Мицкевич: “Если есть что то самое неприятное в нашем "чекистском капитализме", то это вот это вот самое "чекистское хитрожопие": мы - самые хитрые... мы щас между струй пробежим, всякий шухер-мухер намутим, всех перехитрим и этого никто не заметит. Если вы считаете человека предателем и мятежником, судите его и посадите на долгие годы. А не вот это всё... Кто бы по результатам не был объявлен виновником, ничто не изменит очевидной уже сейчас уверенности русского общества в том, что оно знает, кто и почему убил Пригожина”.



