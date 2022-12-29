



Власти закрыли воздушное пространство саратовской области

Власти Саратовской области приняли решение закрыть воздушное пространство региона, сообщает телеграм-канал Mash.



Такое решение связано с сегодняшней атакой украинских беспилотников на военный аэродром неподалеку от города Энгельса.



По данным сервиса Flightradar, самолеты сейчас летят в обход Саратовской области. Также известно о задержке некоторых рейсов в аэропорт Гагарин в Саратове.



Представители аэропорта опровергли информацию о закрытии воздушного пространства в регионе, заявив, что самолеты летают в Гагарин без ограничений.