Власти закрыли воздушное пространство саратовской области
Власти Саратовской области приняли решение закрыть воздушное пространство региона, сообщает телеграм-канал Mash.
Такое решение связано с сегодняшней атакой украинских беспилотников на военный аэродром неподалеку от города Энгельса.
По данным сервиса Flightradar, самолеты сейчас летят в обход Саратовской области. Также известно о задержке некоторых рейсов в аэропорт Гагарин в Саратове.
Представители аэропорта опровергли информацию о закрытии воздушного пространства в регионе, заявив, что самолеты летают в Гагарин без ограничений.