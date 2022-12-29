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Власти закрыли воздушное пространство саратовской области
29.12.2022 16:06 Аркадий Бочаровский

Власти закрыли воздушное пространство саратовской области

Власти Саратовской области приняли решение закрыть воздушное пространство региона, сообщает телеграм-канал Mash.

Такое решение связано с сегодняшней атакой украинских беспилотников на военный аэродром неподалеку от города Энгельса.

По данным сервиса Flightradar, самолеты сейчас летят в обход Саратовской области. Также известно о задержке некоторых рейсов в аэропорт Гагарин в Саратове.

Представители аэропорта опровергли информацию о закрытии воздушного пространства в регионе, заявив, что самолеты летают в Гагарин без ограничений.

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