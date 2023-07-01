



Власти Украины намерены разместить ракеты у Крыма перед переговорами с Россией

Директор ЦРУ США Уильям Бернс в июне посетил Украину с необъявленным визитом, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.



По данным издания, в ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ “амбициозную стратегию” по возвращению территорий, аннексированных Россией, и началу переговоров с Москвой о прекращении огня.



Согласно представленному плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть “значительные территории”, перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой.



“Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу”, – сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.



В ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинской разведки, рассказал на условиях анонимности американский чиновник. По его словам, Бернс посетил Украину, чтобы подтвердить приверженность администрации президента Джо Байдена обмену разведдаными, призванными помочь Украине защитить себя.