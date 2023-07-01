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01.07.2023 12:37 Наталья Богинская

Власти Украины намерены разместить ракеты у Крыма перед переговорами с Россией

Директор ЦРУ США Уильям Бернс в июне посетил Украину с необъявленным визитом, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе визита украинские военные стратеги представили главе ЦРУ “амбициозную стратегию” по возвращению территорий, аннексированных Россией, и началу переговоров с Москвой о прекращении огня.

Согласно представленному плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть “значительные территории”, перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с Москвой. 

“Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу”, – сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.

В ходе визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководителями украинской разведки, рассказал на условиях анонимности американский чиновник. По его словам, Бернс посетил Украину, чтобы подтвердить приверженность администрации президента Джо Байдена обмену разведдаными, призванными помочь Украине защитить себя.

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