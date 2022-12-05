



Власти РФ могут ухудшить жизнь тем, кто сбежал от мобилизации

Российский сенатор Андрей Клишас рассказал о возможных ограничениях для тех россиян, которые сбежали от мобилизации.



Он заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают "менее комфортным" нахождение "беглецов" за границей. Об этом сообщают "Ведомости".



"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - подчеркнул Клишас.



Сенатор отметил, что "заманивать" обратно в Россию бежавших из страны граждан не стоит.



"Нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?", - заявил Клишас.