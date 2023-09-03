



Власти предупредили, что у Гимназии Герцлия может быть отозвана лицензия



Нарастает скандал вокруг “первой еврейской школы” - Гимназии Герцлия в Тель-Авиве.



Исполняющий обязанности генерального директора министерства образования Меир Шимони направил руководству гимназии письмо с призывом воздержаться от проведения мероприятия поощряющего отказ от службы в ЦАХАЛе. Ранее ряд учащихся 12-х классов объявили, что не пойдут служить в армию “до тех пор, пока не будет свернута правовая реформа и не прекращена оккупация палестинских территорий”.



Шимони даже призвал руководство учебного заведения "пересмотреть вопрос о проведении мероприятия в стенах учебного заведения, а также способ его проведения с тем, чтобы он соответствовал положениям закона". Следует подчеркнуть, что несоблюдение закона и инструкций, в том числе упомянутых выше, может привести к принятию различных мер, включая отказ в признании и бюджетировании учебного заведения, а также отказ в приеме на работу".