



Власти предупредили авиакомпании о возможных проблемах в Бен-Гурион



Управление аэропортов предупредило 2 июня иностранные авиакомпании о возможных задержках вылета рейсов из аэропорта Бен-Гурион в связи с демонстрацией против “правового переворота”, которую планируется провести завтра.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил сегодня, что паралич аэропорта нанесет ущерб безопасности страны, и что он ожидает от полиции "соблюдения закона и недопущения капитуляции перед бунтовщиками и людьми, желающими навредить демократии". Министр сказал это после оценки ситуации в преддверии демонстрации с участием начальника полиции Коби Шабтая, в ходе которой, по его словам, он был проинформирован о том, "насколько велика опасность блокады аэропорта Бен-Гурион".



Лидеры “протеста против переворота” объявили на прошлой неделе, что проведут большую демонстрацию в Израиле, как часть широких усилий по активизации протеста в оставшиеся до конца летней сессии Кнессета недели. Начальник центрального округа полиции предупредил, что “проявит нулевую терпимость” к попыткам блокировать аэропорт.