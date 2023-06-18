



Власти Курской области “готовы к любому развитию ситуации на границе с Украиной”

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил на пресс-конференции, что в регионе “отработаны все сценарии эвакуации жителей приграничья в случае агрессии со стороны Украины”. По его словам, у Украины “нет сил и средств для массового вторжения на территорию Курской области, однако не исключены возможные риски из-за деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на границе”.



“Мы отработали все эвакуационные планы, провели тренировки. Подомовой обход произведен. Мы понимаем, где лежачие, где со своим транспортом”, – отметил глава области.



Старовойт также добавил, что власти имеют точное представление о количестве и местонахождении жителей приграничных районов, которые могут потребовать эвакуации.



“Это больше 100 тысяч человек в шести наших приграничных районах. Мы понимаем, каким транспортом, из каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости”, – подчеркнул он.



Губернатор также сообщил, что в регионе организовано около 3 тысяч мест для временного размещения местного населения. Он выразил надежду, что к таким мерам “не придется прибегать и что ситуация на границе не выйдет из-под контроля”.