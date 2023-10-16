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Власти Израиля облегчили условия получения лицензии на оружие
16.10.2023 07:41 Аркадий Бочаровский

Власти Израиля облегчили условия получения лицензии на оружие

Комитет по национальной безопасности Кнессета , возглавляемый депутатом Цвикой Фогелем, смягчил правила обращения с огнестрельным оружием (пороговые условия и тесты для получения лицензии на частное огнестрельное оружие и другие инструкции).

Изменения в правилах были сформулированы министерством национальной безопасности в Законе о национальной безопасности 2023 года. 

Новые правила смягчают пороговые условия и критерии для получения лицензии на огнестрельное оружие и позволят расширить круг лиц, имеющих право на ношение оружия. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram

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