



Власти Израиля облегчили условия получения лицензии на оружие

Комитет по национальной безопасности Кнессета , возглавляемый депутатом Цвикой Фогелем, смягчил правила обращения с огнестрельным оружием (пороговые условия и тесты для получения лицензии на частное огнестрельное оружие и другие инструкции).



Изменения в правилах были сформулированы министерством национальной безопасности в Законе о национальной безопасности 2023 года.



Новые правила смягчают пороговые условия и критерии для получения лицензии на огнестрельное оружие и позволят расширить круг лиц, имеющих право на ношение оружия. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram