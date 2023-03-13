



Власти Ирана объявили о помиловании 22 тысяч участников акций протеста

Власти Ирана заявили о помиловании 22 тысяч человек, находящихся под стражей из-за происходящих в стране акций протеста. Об этом сообщает Associated Press.



По словам главы судебной власти Ирана Голамхосейна Эджеи, под помилование не попали люди, которые в связи с протестами были обвинены в кражах или насильственных преступлениях.



Пока независимых подтверждений того, что заключенных действительно отпустили, нет. Иранские СМИ и правозащитники в последние дни не сообщали о фактах массового освобождения активистов из тюрем.



Как отметило государственное информагентство ИРНА, амнистия не коснулась осужденных за убийство или порчу государственного имущества. При этом несколько человек уже казнены. Их обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и нападению на сотрудников сил безопасности.



Правозащитники уже назвали решение Хаменеи “лицемерным”.



“Это ничего не меняет”, – написал Махмуд Амири-Могаддам из организации Iran Human Rights. “Нужно не просто немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных манифестантов, но и привлечь к ответственности всех, кто проводил кровавые репрессии”.