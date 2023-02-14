



Власти Индии обыскали офисы BBC после показа документального фильма о Моди

Налоговый департамент Индии провел обыски в офисах BBC в Нью-Дели и Мумбаи через несколько недель после показа спорного документального фильма о премьер-министре Нарендре Моди, сообщает BBC.



Департамент изучает документы, касающиеся деловых операций BBC и ее индийского подразделения. Правозащитные группы и оппозиционные политики осуждают этот шаг как тактику запугивания, направленную на подавление СМИ.



“Обыск продолжает тенденцию использования государственных органов для запугивания и преследования пресс-организаций, которые критикуют политику правительства или правящий истеблишмент”, – говорится в заявлении Гильдии редакторов Индии.



“Расследование является недемократичным и показывает, что правительство Моди боится критики”, – написал в Twitter К. Си Венугопал, генеральный секретарь оппозиционной партии “Конгресс”. “Мы самым суровым образом осуждаем эту тактику запугивания”.