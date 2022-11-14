



Власти Франции хотят, чтобы большие парковки были обустроены солнечными панелями

Правительство Франции требует, чтобы все большие парковки были обустроены солнечными панелями.



На всех крупных парковках во Франции будут установлены солнечные батареи. Новый закон, одобренный Сенатом, будет распространяться на существующие и новые автостоянки не менее 80 транспортных средств.



Владельцы парковок с количеством мест от 80 до 400 имеют пять лет на исполнение требований закона, тогда как операторы автостоянок более чем на 400 мест – всего три года. По крайней мере, половина площади больших площадок должна быть покрыта солнечными панелями. Французское правительство считает, что эта мера может помочь сгенерировать до 11 ГВт электроэнергии.



Французские политики также рассматривают предложения по строительству крупных солнечных электростанций на пустых землях у автострад и железных дорог, а также на сельскохозяйственных угодьях.