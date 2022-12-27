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"Властелин колец". Путин подарил лидерам стран СНГ перстни
27.12.2022 17:52 Ольга Белозерова

"Властелин колец". Путин подарил лидерам стран СНГ перстни

Президент РФ Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. 

Кольца получили президенты Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Одно кольцо путин оставил себе.

Как сообщает "Медуза", на каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись "С новым годом 2023". 

В социальных сетях этот жест Путина уже сравнивают с событиями книг "Властелин колец", где Саурон выковал 9 колец, чтобы поработить людей.

 

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