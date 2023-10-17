



Владимир Путин встретится с Си Цзиньпинем в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в среду.



Си пригласил своего "дорогого друга" Путина на третий китайский форум "Инициатива пояса и пути", где лидеры 130 стран обсудят один из знаковых международных проектов Си.



Однако тема встречи, скорее всего, будет отодвинута на второй план войной между Израилем и Хамасом, а также продолжающимся вторжением России в Украину.



Китай - одна из первых стран, которую Путин посетил после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест, обвинив российского лидера в незаконной депортации детей из Украины.