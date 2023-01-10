



Владелец Ландвер Габима: Демонстранты устроили погром в туалетах



Кафе Ландвер Габима, оказалось в центре демонстрации против нового правительства в субботу, когда некоторые из протестующих заявили, что сотрудники заведения им сказали: "Мы не пускаем в туалет, здесь - только Биби". Владельцем кафе является Алан Мешарки.



В беседе с порталом ONE Мешарки рассказал, что произошло в кафе, почему протестующих не пустили внутрь. Машерки говорит "На демонстрации было 15-20 тысяч человек, все они пришли и хотели в наши туалеты, потому что там не было туалетов. Они устроили погром в туалетах, все засорили, испачкали, испоганили, просто погром. Мы начали отмечать людей, пускали только наших клиентов".



По какой причине?



"Туалеты были засорены".



Они говорят, что вы не не пускали, потому что они протестовали против правительства.



"Определенно нет".



Они сказали, что это был ваш приказ.



"Просто поймите я сам - левый. Как я мог такое сказать? Я нахожусь в группе, где мы все время ссоримся, они правые, а я левый. Это действительно абсурд и неправда".



Значит, только из-за того, что они с вами сделали?

"Возможно. Только из-за всего того погрома, который они там устроили. Это не имеет ничего общего с правыми, левыми или политикой. Только из-за того, что они сделали".



Что вы думаете о том, что происходит здесь, в стране, о демонстрациях и обо всем остальном?



"Вместо того чтобы заниматься благосостоянием народа, люди занимаются ненавистью к людям здесь. Каждый слева и справа. Мне стыдно сказать, что я левоцентрист, поэтому правые называют меня леваком. Здесь - ненависть между людьми, которую, к сожалению, создали многие политики".



"Я еще раз говорю, я вообще не смешиваю политику, это абсурд говорить, что мы говорили такое. Я сам левоцентрист. Просто там было 15 000 человек, все они искали туалеты, потому что там не было туалетов, и они пришли в мое кафе и устроили там погром, устроили беспорядок".

