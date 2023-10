Визиты солидарности: Нетаниягу встретился с румынским коллегой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился 17 октября с румынским коллегой Марчелом Чолаку в Иерусалиме.



Политик прибыл в Израиль с визитом солидарности в сопровождении официальных лиц Румынии, в числе которых был министр обороны



Чолаку во время визита сопровождают ряд официальных лиц, в том числе министр обороны Анхель Тилвар. В канцелярии главы израильского правительства деталями о встрече пока что не делятся.

Thank you Prime Minister ⁦@CiolacuMarcel⁩, Foreign Minister ⁦@Odobes1Luminita⁩ & Defense Minister ⁦@AngelTilvar⁩ for coming to Israel 🇮🇱 and standing with our people in this difficult time. 🇷🇴❤️🇮🇱!

