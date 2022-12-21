



Визит Зеленского в США подтвердили официально

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом и выступление в Конгрессе.



"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский у себя в Twitter.



Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності 🇺🇦. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю 🇺🇦 та 🇺🇸. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Как отметили в Офисе президента, украинский лидер выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.Визит президента Украины также подтвердили в Белом доме. Там рассказали, что лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, в ходе которой Байден объявит о новом крупном пакете военной помощи для Украины на 2 млрд долларов. В пакет войдет система Patriot."Мы будем обучать украинских военных управлять ракетной батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские военные вернут эту подготовку в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - заявил представитель Белого дома.В администрации Байдена назвали визит Зеленского сигналом российскому президенту Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.Кроме того, в ходе визита Зеленского планируется обсудить принятие Конгрессом выделение дополнительной помощи Украине на сумму более 40 млрд долларов.Напомним, накануне вечером западные СМИ анонсировали визит Зеленского в Вашингтон. Стоит отметить, что это первый зарубежный визит украинского лидера после полномасштабного вторжения России 24 февраля.