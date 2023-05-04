Новости » Политика
Визит Зеленского в Нидерланды: подробности
04.05.2023 12:08 Раиса Вовк

Визит Зеленского в Нидерланды: подробности

Президент Владимир Зеленский выступил в Нидерландах перед парламентом. После этого он посетит Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает местное издание NOS.

СМИ сообщают, что Зеленский прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге, где уже выступил с речью.

Что сказал Зеленский на заседании, пока неизвестно, но депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь "впечатляющей".

Далее - визит в Международный криминальный суд, встреча с президентом МКС Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером

Потом - большое обращение к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институций, расположенных в Гааге.

Позже – встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Финалом будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу ВВС Нидерландов.

Напомним, что сегодня утром Зеленский во время визита в Нидерланды прибыл в Сенат, где уже встретился со спикером Палаты представителей Верой Бергкамп и главой Сената Яном Антони Брушом.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства. Детальнее о программе его рабочей поездки читайте по ссылке. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы