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Визит солидарности: в Израиль едут мировые лидеры
12.10.2023 22:01 Алина Груднева

Визит солидарности: в Израиль едут мировые лидеры

В пятницу, 13 октября, в Израиль прибудут мировые лидеры с визитом солидарности.

Ожидается визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Помимо прочего, в Израиль прибудут министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, глава МИД Италии Антонио Таяни и глава Европарламента Роберта Мецола.

Ранее в СМИ также распространяли информацию о том, что с визитом солидарности планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский, однако к настоящему моменту официальный анонс не был сделан.

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