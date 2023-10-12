



Визит солидарности: в Израиль едут мировые лидеры

В пятницу, 13 октября, в Израиль прибудут мировые лидеры с визитом солидарности.



Ожидается визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.



Помимо прочего, в Израиль прибудут министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, глава МИД Италии Антонио Таяни и глава Европарламента Роберта Мецола.



Ранее в СМИ также распространяли информацию о том, что с визитом солидарности планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский, однако к настоящему моменту официальный анонс не был сделан.