



Визит солидарности Байдена в Израиль: когда прибудет и с кем встретится

Президент США Джо Байден прибудет в Израиль с визитом солидарности 18 октября, в 10:00.



Ожидается, что он пробудет в стране всего пять часов, поскольку его вылет запланирован на 15:00.



Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, президентом Ицхаком Герцогом и семьям похищенных ХАМАСом. Из Израиля он отправится в другие ближневосточные страны, включая Иорданию и Египет.



Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что поездка президента состоится в критически важный момент для Израиля, для региона и для всего мира. Он прибудет, чтобы подтвердить солидарность с Израилем и непоколебимую приверженность безопасности. Также он еще раз предупредит другие страны о том, что не стоит пользоваться кризисом и вступать в войну. Будет обсуждаться, помимо прочего, вопрос об освобождении удерживаемых в Газе заложников. Также он заслушает отчеты о том, как ЦАХАЛ будет проводить операции.