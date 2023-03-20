



Визит Путина в Мариуполь – это акт "неповиновения", – СМИ

Неожиданный "ночной" визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь является ничем иным, как актом "неповиновения" (defiance). Об этом в один голос пишут американские и британские СМИ.



"Визит был очевидным актом неповиновения, который произошел всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест", – пишет CNN и в заголовке статьи называет Путина "непокорным" (defiant).



Аналогичный эпитет использует в названии статьи и New York Times: "Непокорный Путин посещает Мариуполь, город, разрушенный российскими войсками".



"Визит оказался одновременно жестом неповиновения – он состоялся всего через день после того, как международный суд выдал ордер на арест российского лидера за военные преступления", – сообщает NYT.

Британская Guardian аналогично сообщает, что поездка в Мариуполь прошла "в знак неповиновения после ордера МУС на арест".

Напомним, в Минобороны Украины на визит Путина

отреагировали так

: российский диктатор Владимир Путин, как и подобает злодеям под покровом ночи, посетил временно оккупированный украинский Мариуполь. Под покровом ночи не виден город, полностью разрушенный армией Путина.