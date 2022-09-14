Визит МАГАТЭ на ЗАЭС ничего не изменил: мир пренебрегает угрозой
Визит миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую атомную электростанцию не принес должных результатов. Мир игнорирует угрозу, которую несет захват россиянами ЗАЭС. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Даниловон в интервью Wirtualna Polska.
Данилов разочарован результатами визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поскольку оккупанты не забрали оттуда оружие, взрывчатку и не ушли за пределы электростанции.
"Первоначально предполагалось, что миссия отправится в Энергодар через Россию, но мы протестовали. В итоге она попала туда через Украину, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты. В итоге прессу не допустили, а МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были настоять на сохранении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир игнорирует угрозу захвата Запорожской АЭС", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Он возмущен, что мировое сообщество не видит масштабов возможной трагедии, к которой могут привести действия российских оккупантов.
"Сколько зла и несчастья еще предстоит сделать россиянам, чтобы мир наконец-то это увидел? В 2008 году Россия отобрала часть территории Грузии, и все не придали этому значения. В 2014 году она аннексировала Крым, реакция была похожей. Через несколько месяцев она убила 298 человек, летевших в малайзийском Boeing 777. Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут", - предупредил Данилов.
Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.