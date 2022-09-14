



Визит МАГАТЭ на ЗАЭС ничего не изменил: мир пренебрегает угрозой

Визит миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую атомную электростанцию ​​не принес должных результатов. Мир игнорирует угрозу, которую несет захват россиянами ЗАЭС. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Даниловон в интервью Wirtualna Polska.



Данилов разочарован результатами визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поскольку оккупанты не забрали оттуда оружие, взрывчатку и не ушли за пределы электростанции.



"Первоначально предполагалось, что миссия отправится в Энергодар через Россию, но мы протестовали. В итоге она попала туда через Украину, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты. В итоге прессу не допустили, а МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были настоять на сохранении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир игнорирует угрозу захвата Запорожской АЭС", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.



Он возмущен, что мировое сообщество не видит масштабов возможной трагедии, к которой могут привести действия российских оккупантов.



"Сколько зла и несчастья еще предстоит сделать россиянам, чтобы мир наконец-то это увидел? В 2008 году Россия отобрала часть территории Грузии, и все не придали этому значения. В 2014 году она аннексировала Крым, реакция была похожей. Через несколько месяцев она убила 298 человек, летевших в малайзийском Boeing 777. Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут", - предупредил Данилов.



Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.