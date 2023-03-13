



Визит Лукашенко в Тегеран: Иран поделится с Беларуссю методами обхода санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с визитом в Иран. В Тегеране он уже провел встречу с иранским лидером Ибрагимом Райси.



Как пишет "Белту", Лукашенко во время встречи с президентом Ирана похвалил его за обход западных санкций.



"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - сказав белорусский президент.



В свою очередь лидер Ирана пообещал Лукашенко, что поделится незаконными методами, как обходить экономические санкции.



По итогам встречи Лукашенко и иранский президент подписали "дорожную карту сотрудничества". Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.



