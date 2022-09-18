



Визит Лапида в Нью-Йорк: с кем встретится премьер-министр

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Лапид отправится в Нью-Йорк вечером, 19 сентября.

22 сентября он выступит перед Генассамблеей от имени Государства Израиль.

В ходе визита Лапид проведет ряд встреч с мировыми лидерами, среди которых будут премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Турции Реджепом Тайип Эрдоган, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакисом. Кроме того, он встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Помимо прочего, глава израильского правительства встретится с лидерами основных еврейских организаций Северной Америки и примет участие в ежегодном гала-концерте организации FIDF ("Друзья Армии обороны Израиля"), в котором примут участие около 500 главных спонсоров.

Лапида будут сопровождать директор Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, гендиректор МИД Алон Ушпиз, военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль, гендиректор министерства глава правительства Наама Шульц и секретарь правительства Шалом Шломо.

Также в Нью-Йорке будут посол Израиля в США Майк Герцог, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и генеральный консул в Нью-Йорке Асаф Замир.