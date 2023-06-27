



Визит иранского принца: молодое поколение хочет мира с Израилем

Визит наследного принца Резы Пехлеви в Израиль в апреле 2023 года стал историческим событием. Он является высшим иранским должностным лицом, когда-либо посещавшим Израиль, и контекст визита наследного принца важен, пишет JNS.



Визит Резы Пехлеви состоялся после многомесячного общенационального восстания после жестокого убийства Махсы Амини. Протест вспыхнул возле здания, где она была госпитализирована. Демонстрации быстро превратились в восстание против режима, направленное на свержение Исламской республики.



Эта цель была очевидна из лозунгов, которые скандировали люди, а также из уровня гнева и разочарования протестующих. Многие демонстранты требовали, чтобы мир услышал их голоса. Однако, поскольку сотни тысяч протестующих не могли напрямую общаться с миром, они требовали, чтобы мир прислушивался к их уважаемым и пользующимся доверием деятелям и лидерам.



Именно в этом контексте наследный принц был приглашен в Израиль, чтобы передать голос иранцев израильтянам. Главным посланием его визита была возможность и неотложность мира между двумя древними народами Израиля и Ирана. Однако этого не произойдет, если иранскому народу не удастся свергнуть Исламскую республику, общего врага, который цементирует отношения между большинством иранцев и Израилем.



Приглашение Израиля наследному принцу содержало несколько четких и убедительных сообщений: во-первых, Израиль признает требование иранцев свергнуть жестокую религиозную диктатуру Исламской республики. Второе сообщение заключалось в том, что Израиль признает наследного принца Резу Пехлеви главным лидером иранской оппозиции. Третье сообщение заключалось в том, что среди израильских официальных лиц существует широкий политический консенсус в отношении этих сообщений.



И премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и президент Ицхак Герцог публично встретились с наследным принцем. Важным аспектом визита было присутствие министра разведки Израиля Гилы Гамлиэля, который сопровождал Резу Пехлеви во время его визита в Израиль, послав убедительный сигнал лидерам Исламской республики о том, что решение Израиля пригласить Пехлеви будет долгосрочной политикой Израиля.



Все реакции представителей режима на визит были негативными. Даже так называемые реформисты отреагировали на это историческое событие негативно, что свидетельствует о глубоко укоренившихся антиизраильских настроениях среди сторонников режима, в том числе экстремистов и реформистов.



Визит был воспринят в положительном свете большинством иранской оппозиции. Многие иранцы считают враждебность Исламской республики к Израилю неспровоцированной и неоправданной, используемой в качестве инструмента для сохранения власти.



Антагонизм по отношению к Израилю рассматривается большинством иранцев как дорогостоящее предприятие, истощающее ресурсы Ирана. Они устали от агрессии по отношению к Израилю и хотят иметь конструктивные и мирные отношения с Израилем, основанные на взаимном уважении и интересах.



Визит наследного принца в Израиль и его встречи с высшими израильскими официальными лицами послали иранцам убедительный сигнал о том, что Израиль на самом деле выступает за сильный, демократический Иран в будущем и за дружественный Иран, который разделяет те же ценности, что и Израиль.



Приглашение Пехлеви в Израиль, каким бы смелым прорывом оно ни было, возродило в иранцах надежду на то, что когда-нибудь Иран и Израиль станут друзьями, и обе страны выиграют от взаимного партнерства.



Сегодня для большинства нового поколения Ирана революция утратила популярность и все чаще рассматривается как точка отклонения от правильного пути, который не могли оценить прежние поколения.



Для многих молодых иранцев возрождение ирано-израильских отношений уходит корнями в две ностальгические эпохи: эпоху Кира Великого и дореволюционную эпоху. После визита Пехлеви многие иранцы считают, что их мечта о мире с Израилем вполне достижима. У израильтян и иранцев уже есть название для этой мечты: соглашения Сайруса.



