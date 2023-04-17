



Визит ХАМАСа в Саудовскую Аравию отложен

Саудовская Аравия отложила запланированный на этой неделе визит в свое королевство высокопоставленной делегации ХАМАС, сообщают арабские и иранские СМИ.



Делегация лидеров группировки должна была совершить паломничество в Мекку в понедельник, но, по сообщению иранского СМИ Jade Iran, Эр-Рияд отказался выдать им въездные визы, несмотря на устные договоренности с послом Саудовской Аравии в Дохе. Делегацию должен был возглавить глава политбюро ХАМАС Исмаил Ханийе в сопровождении заместителя председателя бюро Мусы Абу Марзука, главы Управления мучеников, раненых и заключенных ХАМАСа Захер Джабарин и руководителя офиса диаспоры группы.



Согласно отчету, саудовцы согласились освободить ряд арабских заключенных, связанных с ХАМАС, которые содержались под стражей в течение нескольких лет, что подтвердил новостной сайт Arabi21.



Это должен был быть первый визит официальной делегации ХАМАС в Саудовскую Аравию с 2015 года и первый с тех пор, как в марте саудиты согласились восстановить дипломатические отношения с Ираном. Отношения между Эр-Риядом и ХАМАС обострились после того, как саудовцы обвинили террористическую группировку в провале “Меккского соглашения” 2007 года, которое было попыткой Саудовской Аравии способствовать примирению между ХАМАС и ФАТХ в секторе Газа.



Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в понедельник с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщают арабские СМИ.



В воскресенье в Рамалле приземлились два иорданских вертолета, чтобы доставить Аббаса в Иорданию, а затем в Саудовскую Аравию, где во вторник он должен встретиться с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Аббас также примет участие в ифтаре, который проводится ежедневно на закате во время месячного мусульманского праздника Рамадан.



Посол Палестинской автономии в Саудовской Аравии Бассам аль-Ага заявил, что “Аббас обсудит во время своего визита ситуацию в Палестине и преступления оккупации в городе Иерусалим”.



В пятницу в Саудовской Аравии состоялась встреча министров арабских стран в Джидде, на которой обсуждались способы поддержки дела ПА и разрешения кризиса в Сирии. В нем приняли участие Египет, Иордания, Оман, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.