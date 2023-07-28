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Визит главы МИД в Бахрейн отложен: связан ли с этим Бен-Гвир
28.07.2023 12:57 Алина Груднева

Визит главы МИД в Бахрейн отложен: связан ли с этим Бен-Гвир

Бахрейн объявил о переносе официального визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на сентябрь.

Поездка главы внешнеполитического ведомства должна была состояться в следующий вторник, 1 августа.

Согласно официальному сообщению, Коэну сказали, что короля в это время в Бахрейне не будет.

Тем не менее, в СМИ связывают перенос визита с восхождением министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору, которое возмутило лидеров арабских стран.
 

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