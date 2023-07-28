



Визит главы МИД в Бахрейн отложен: связан ли с этим Бен-Гвир

Бахрейн объявил о переносе официального визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на сентябрь.



Поездка главы внешнеполитического ведомства должна была состояться в следующий вторник, 1 августа.



Согласно официальному сообщению, Коэну сказали, что короля в это время в Бахрейне не будет.



Тем не менее, в СМИ связывают перенос визита с восхождением министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору, которое возмутило лидеров арабских стран.

