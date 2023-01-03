



Визит Бен-Гвира на Храмовую гору: ОАЭ обратится в ООН

Объединенные Арабские Эмираты подадут запрос в Совет безопасности ООН от имени палестинцев и иорданцев по поводу ситуации вокруг Храмовой горы.



Председателем совета является Япония, которая будет решать, созывать ли обсуждение по этому вопросу, сообщает "Аруц Шева".



Ранее визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вызвал международное возмущение.



Утром, 3 января, министр Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, несмотря на угрозы со стороны ХАМАСа и различные опровержения, появившиеся в СМИ. Этот шаг осудили ряд стран, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет, а также Иорданию.



Отреагировал на поступок Бен-Гвир и посол США в Израиле Том Найдс. Он выразил протест против любых предполагаемых изменений статус-кво на Храмовой горе.



"Мы хотим сохранить статус-кво, и действия, препятствующие этому, неприемлемы. Наша позиция была подана предельно ясно в беседах с израильским правительством по этому вопросу", - заявил дипломат.



Кроме этого, вскоре после визита Бен-Гвира на Храмову гору стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил запланированный визит в ОАЭ.