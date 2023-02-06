



Визит Байдена в Польшу: чего партнеры ожидают от США

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач, комментируя анонс поездки американского лидера Джо Байдена в Варшаву, отметил, что событие не является "лишь частичным жестом вежливости", но и "сигналом всему евроатлантическому миру".



Он добавил, что Польша ожидает дальнейшей поддержки восточного фланга НАТО от визита.



"Визит президента США в Европу, в Польшу – это всегда большое событие политического характера. Джо Байден идет с конкретным планом и конкретным сообщением... С его стороны это не просто чистая вежливость, но и сигнал всему евроатлантическому миру об американском лидерстве", - сказал он, пишет tvn24.



"Мы ожидаем дальнейшей поддержки восточного фланга НАТО, также Польши с точки зрения американского военного присутствия, присутствия техники", - также отметил Пшидач.



По словам чиновника, Варшава ожидает от Вашингтона ускорения закупок военной техники, а также хочет получить и приобрести дополнительное оборудование, чтобы "чувствовать себя в безопасности". Пшидач заявил, что речь идет о современном оборудовании.



"Нашей целью будет ускорить эти процедуры в рамках продолжения политики сдерживания. Никто в Польше не хочет никакой войны, никто не хочет втягиваться в дискуссии о войне. Мы хотим сдержать россию, чтобы она осознала, что невыгодно каким-либо образом провоцировать Польшу или дестабилизировать ситуацию в стране НАТО, потому что мы сильны и имеем сильных союзников" – подчеркнул он.



Кроме этого, чиновник сказал, что Варшава также ожидает "усиления присутствия союзников на территории восточного фланга и ускорения этих действий по результатам Мадридского саммита, то есть ускорения разведения сил быстрого реагирования".