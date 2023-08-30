



Виновен в клевете: Яир Нетаниягу заплатит за "любовницу Ганца" 130 тысяч шекелей



Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, получил постановление мирового суда Кфар-Сабы о выплате 130 тыс. шекелей в качестве компенсации Дане Кашди, подавшей на него в суд за клевету.



Изначально Кашди подала на Нетаниягу-младшего в суд за клевету и сексуальные домогательства на сумму в полмиллиона шекелей. Кашди утверждала, что он представил ее как “любовницу” бывшего министра обороны Бенни Ганца.



В исковом заявлении говорится следующее: "Истица была представлена ответчиком как легкомысленная и распутная девушка, как некто очередной в списке завоеваний Ганца, разумеется, без каких-либо расспросов с ней, без знакомства с ней и без даже намека на правду в этих словах".



В ходе судебного процесса Дана дала показания, что "он опубликовал материал о Бени Ганце и любовницах, а затем загрузил мою фотографию и спросил "Кто это?". Затем есть еще одна публикация, в которой он загрузил фотографию нас двоих, меня и Бени Ганца, с вложенным в нее моим твитом, который я ему никогда не писала".