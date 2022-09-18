



Виллу Дмитрия Киселева в Крыму будет охранять "Росгвардия" - СМИ

Виллу российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Крыму будет охранять "Росгвардия" и наряд ППС.



Охрана будет приставлена к имению Киселева после того, как на днях неизвестный сжег два автомобиля журналиста. Об этом сообщает издание BAZA.



Первым о поджоге узнал сосед Киселева и сообщил его завхозу. Тот, в свою очередь, рассказал полиции, что Киселеву "постоянно угрожают украинцы".



"Росгвардия" будет охранять внутренний периметр имения, а сотрудники ППС - внешний. Как отмечается, самого Дмитрия Киселева уже охраняют сотрудники ФСБ.





