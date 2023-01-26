



Видео: студенты перекрыли главную магистраль Тель-Авива

В четверг, 26 января, группа студентов вышла на антиправительственную акцию протеста в Тель-Авиве.



Демонстранты перекрыли главную магистраль города.



По данным "Кан", на акцию протеста вышли примерно 100 студентов. Полиция не препятствовала демонстрации.



Студенты выступили против плана правительства относительно правовой реформы. Демонстранты размахивали израильскими флагами и держали плакаты с призывом к израильтянам выйти на масштабную акцию, которая запланирована на субботний вечер, чтобы "положить конец диктатуре".