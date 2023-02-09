



Видео: сотни протестующих под домом Нетаниягу

Вечером, 9 февраля, под домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме собралась акция протеста.



Соответствующее видео публикует "Кан".



Уточняется, что на демонстрацию против продвижения плана правовой реформы вышли несколько сотен протестующих.



Ранее полиция сообщила организаторам акции протеста против правовой революции, что те должны вести себя в соответствии с решениями БАГАЦа и правилами поведения перед домами государственных деятелей. Демонстранты должны держаться на расстоянии 300 м от дома Нетаниягу и не шуметь после 23:00.