Видео: пьяный король Марокко погулял по Парижу

Король Марокко Мохаммед VI был замечен пьяным, гуляя по улицам Парижа.

Такую новость распространили арабские СМИ.

На коротком ролике, распространенном в сети, показано, будто монарх идет по улице в окружении телохранителей.

В подписи сказано, что король выглядел пьяным.

A viral video of the King of #Morocco, #Mohammed_VI, while he was drunk in the streets of #Paris at night and his guards are preventing people from filming him. pic.twitter.com/DRP9IKOX5H