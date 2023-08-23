



Видео: помощника Си Цзиньпина скрутили на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в ЮАР охрана внезапно скрутила отставшего от главы КНР Си Цзиньпина помощника.



Этот момент зафиксировали журналисты, которые проводили съемку.



В частности, Си Цзиньпин медленно входил в зал, когда за его спиной бдительные сотрудники службы безопасности схватили мужчину.



Помощник лидера КНР ускорился, чтобы догнать шефа, но не успел этого сделать. Предположительно, охрана увидела в мужчине угрозу китайскому лидеру, в связи с чем и провела задержание. Си Цзиньпин, в итоге, продолжил путь, но уже без сопровождения.



