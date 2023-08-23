Новости » Политика
Видео: помощника Си Цзиньпина скрутили на саммите БРИКС
23.08.2023 18:58 Алина Груднева

Видео: помощника Си Цзиньпина скрутили на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в ЮАР охрана внезапно скрутила отставшего от главы КНР Си Цзиньпина помощника.

Этот момент зафиксировали журналисты, которые проводили съемку.

В частности, Си Цзиньпин медленно входил в зал, когда за его спиной бдительные сотрудники службы безопасности схватили мужчину.

Помощник лидера КНР ускорился, чтобы догнать шефа, но не успел этого сделать. Предположительно, охрана увидела в мужчине угрозу китайскому лидеру, в связи с чем и провела задержание. Си Цзиньпин, в итоге, продолжил путь, но уже без сопровождения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы