



Видео: министры Ливана забросали камнями границу с Израилем

В сети появилось видео, на котором два ливанских министра забрасывают камнями границу с Израилем.



Согласно информации, инцидент произошел во вторник, 30 августа, во время поездки министров на юг страны. На кадрах были замечены министр энергетики Валид Файад и министр социальных дел Гектор Хаджар. В процессе они смеются и говорят, что им "надо попрактиковаться для совершенства".



Скандальное видео уже облетело Интернет и вызвало волну возмущения, в том числе среди пользователей из Ливана, который сейчас столкнулся с крупным экономическим кризисом.