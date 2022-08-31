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Видео: министры Ливана забросали камнями границу с Израилем
31.08.2022 18:27 Александр Юзовский

Видео: министры Ливана забросали камнями границу с Израилем

В сети появилось видео, на котором два ливанских министра забрасывают камнями границу с Израилем.

Согласно информации, инцидент произошел во вторник, 30 августа, во время поездки министров на юг страны. На кадрах были замечены министр энергетики Валид Файад и министр социальных дел Гектор Хаджар. В процессе они смеются и говорят, что им "надо попрактиковаться для совершенства".

Скандальное видео уже облетело Интернет и вызвало волну возмущения, в том числе среди пользователей из Ливана, который сейчас столкнулся с крупным экономическим кризисом.

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