



Видео госпитализации Нетаниягу

В сети появилось видео, на котором замечен кортеж премьер-министра Биньямина Нетаниягу по пути в медицинский центр "Шиба".



По данным 12-го канала израильского ТВ, перед госпитализацией глава правительства жаловался на боли в груди.



В больницу Нетаниягу отправился из своего дома в Кейсарии, где он находился во время Шаббата.



Предыдущая госпитализация премьер-министра в больницу была во время празднования Йом-Кипур. Ему тогда стало плохо во время молитвы в синагоге. В тот раз Нетаниягу прошел ряд анализов и компьютерную томографию. Через сутки его отпустили домой.

