



Вице-президент J-Street: Нетаниягу - отчаявшийся диктатор



Вице-президент организации J-Street Дилан Уильямс отреагировал на слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который перед своим отъездом в США заявил, что "протестующие присоединяются к ООП и Ирану".



"Так говорят отчаявшиеся диктаторы, чтобы делегитимизировать демократическую оппозицию своему правлению", - написал Уильямс в Twitter.



Не всем понравились такие заявления “друзей Израиля”. Один из комментаторов написал в ответ: “Так отчаявшиеся враги Израиля используют любой шанс ради делегитимации Израиля”.

