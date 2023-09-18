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Вице-президент J-Street: Нетаниягу - отчаявшийся диктатор
18.09.2023 07:27 Аркадий Бочаровский

Вице-президент J-Street: Нетаниягу - отчаявшийся диктатор


Вице-президент организации J-Street Дилан Уильямс отреагировал на слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который перед своим отъездом в США заявил, что "протестующие присоединяются к ООП и Ирану".

"Так говорят отчаявшиеся диктаторы, чтобы делегитимизировать демократическую оппозицию своему правлению", - написал Уильямс в Twitter.

Не всем понравились такие заявления “друзей Израиля”. Один из комментаторов написал в ответ: “Так отчаявшиеся враги Израиля используют любой шанс ради делегитимации Израиля”.
 

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