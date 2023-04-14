



Вице-мэр Тель-Авива раскритиковал массовые молитвы на Песах

Реувен Ладиански, вице-мэр Тель-Авива-Яффо, заявил, что намерен “привлечь к ответственности” организаторов молебна 11 апреля, состоявшегося во время Песаха на городской площади Дизенгоф.



“Площадь Дизенгоф стала местом молитвы с гендерным разделением между женщинами и мужчинами. Возмутительно! Здесь, в центре Тель-Авива, они поставили перегородку, чтобы разделить мужчин и женщин”, – написал Ладянски в Facebook во вторник. “После проверки я обнаружил, что муниципалитет Тель-Авива не давал на это разрешения”.



Мероприятие, было организовано двумя группами – Рош Иегуди и Ассоциацией общинных раввинов.



“Я распорядился, чтобы муниципальные инспекторы приехали на место, сняли перегородки и конфисковали их. Я также потребовал, чтобы организаторы были оштрафованы и привлечены к уголовной ответственности по всей возможной степени”, – написал Ладянски.



“Это ненормально, что муниципальные чиновники не заметили заблаговременно заблаговременную подготовку к мероприятию – снятие стульев, столов, установка перегородок и т. д. Этого можно было бы предотвратить”, – считает вице-мэр.



“Я намерен возглавить светско-зеленый фронт, который позаботится о защите интересов Тель-Авива и своих избирателей в течение пяти лет. У меня есть энергия, решимость и опыт, чтобы сохранить Тель-Авив светским и либеральным: без религиозного принуждения и без гендерной сегрегации”, – добавил он.

Раввин Ариэль Горен из района Кирьят-Хатаней-Прас-Нобель в Ришон-ле-Ционе, появившийся в программе, не согласился с тем, что Ладянски охарактеризовал молитву как “внешнее событие”.



“Для тех, кто не знает, в Тель-Авиве 600 синагог. Есть десятки тысяч верующих людей. Публика, пришедшая на молитву, по большей части была тель-авивцами”, – сказал Горен.