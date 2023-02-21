



Ветераны подводного флота - Нетаниягу: ущерб от реформы будет необратимым

Резервисты и ветераны израильского подводного флота выступили решительно против продвигаемого коалицией плана правовой реформы.



Об этом они написали в официальном письме, которое опубликовано газетой "Едиот Ахронот".



"Последствия судебной революции могут достичь морских глубин и нанести ущерб критической силе подводного флота", - сказано в заявлении.



Около 300 представителей подводного флота, часть из которых до сих пор служит в запасе, присоединились к летчикам, танкистам, спецназовцам и морякам с таким обращением. Они призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно остановить законодательные процессы.



"Полные страха, мы наблюдаем за сменой режима, которую вы возглавляете, и разделением, которое уже наблюдается в стране. Мы, подводники, обеспокоены будущим флота, который мы создали. Это подразделение, которое нуждается в молодежи для продолжения добровольной службы. Оно требует почти абсолютной сплоченности среди своих бойцов и полной веры в политический эшелон, который его направляет. Раскол и ненависть, свидетелями которых мы все являемся, усугубятся, если смена режима, которую вы возглавляете, будет завершена", - сказано в заявлении.



"Мы взываем к вам: остановите это стремительное падение, к которому вы нас ведете, прежде чем мы достигнем дна. Безопасность Израиля нам дорога. Нанесенный ущерб демократии будет разрушительным и необратимым", - предупредили они.