



Ветераны “Энтеббе” с “автомобилем Иди Амина” присоединились к протестам

Ветераны израильской армии принимают участие в массовой акции протеста в аэропорту Бен-Гурион, чтобы сорвать отъезд Нетаниягу в Германию, в преддверии дня массовых протестов по всему Израилю в четверг.



Конвой ветеранов израильской армии, принимавших участие в операции “Энтеббе” 1976 года в Уганде, прибыл в среду в аэропорт Бен-Гурион, чтобы выразить протест перед отъездом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Германию с государственным визитом.



Конвой возглавил старый черный “Мерседес”, похожий на официальный автомобиль угандийского диктатора Иди Амина, который израильские спецслужбы использовали, чтобы добраться до самолета.



Операция "Энтеббе" была смелой миссией, начатой ​​после того, как палестинские и немецкие террористы захватили рейс Air France, направлявшийся в Париж из Тель-Авива. Угонщиков встретили как героев в Уганде, где они выдвинули свои требования к Израилю, среди которых было освобождение большой группы палестинских заключенных в обмен на освобождение 247 заложников.



В ходе рейда были убиты трое мирных жителей и израильский военный Йонатан Нетаниягу, старший брат премьер-министра.



Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Берлин в четверг, но многие израильтяне готовятся сорвать его визит в столицу Германии.

