Ветераны “Энтеббе” с “автомобилем Иди Амина” присоединились к протестам
Ветераны израильской армии принимают участие в массовой акции протеста в аэропорту Бен-Гурион, чтобы сорвать отъезд Нетаниягу в Германию, в преддверии дня массовых протестов по всему Израилю в четверг.
Конвой ветеранов израильской армии, принимавших участие в операции “Энтеббе” 1976 года в Уганде, прибыл в среду в аэропорт Бен-Гурион, чтобы выразить протест перед отъездом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Германию с государственным визитом.
Конвой возглавил старый черный “Мерседес”, похожий на официальный автомобиль угандийского диктатора Иди Амина, который израильские спецслужбы использовали, чтобы добраться до самолета.
Операция "Энтеббе" была смелой миссией, начатой после того, как палестинские и немецкие террористы захватили рейс Air France, направлявшийся в Париж из Тель-Авива. Угонщиков встретили как героев в Уганде, где они выдвинули свои требования к Израилю, среди которых было освобождение большой группы палестинских заключенных в обмен на освобождение 247 заложников.
В ходе рейда были убиты трое мирных жителей и израильский военный Йонатан Нетаниягу, старший брат премьер-министра.
Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Берлин в четверг, но многие израильтяне готовятся сорвать его визит в столицу Германии.