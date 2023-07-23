



Ветераны элитных подразделений: сержанты могут прекратить службу

Ветераны нескольких элитных подразделений предупреждают, что напряженность в связи с реорганизацией судебной системы уже перекинулась с резервистов на сержантский состав, проходящий военную службу, и раскачивает их ряды.



"В последние недели и дни мы получаем из наших подразделений информацию о растущем и конкретном желании (по крайней мере) десятков действующих сержантов прекратить (или, по крайней мере, не продлевать) свои контракты", - говорится в заявлении, которое цитируют ивритские СМИ. Их число растет с каждым днем". "Решение этих сержантов остаться или продолжить службу является добровольным".



Резервисты, подписавшие письмо, представляют такие ведущие подразделения военной разведки, как отдел специальных операций и 8200, подразделение "Шайетет 13", медицинский корпус и др.



"Ситуация гораздо серьезнее, чем ее описывают руководители вооруженных сил", - утверждают они. "Подобный драматический раскол не может оставаться за закрытыми дверями".

