



Ветеран Галей ЦАХАЛ сливал разговоры командира станции



Популярный ведущий, ветеран радиостанции Галей ЦАХАЛ был пойман с поличным при сливе информации из частных разговоров командира станции Дани Закена. Эти утечки нанесли имиджевый ущерб радиостанции, ее сотрудникам и солдатам.



Представители Галей ЦАХАЛ добавляют, что ведущий, который зарабатывает очень большие деньги, использует эфир в собственных целях: "Он берет государственный ресурс и использует его в своих целях, он фактически сводит счета с помощью своей программы. Уважающая себя станция с уважаемыми журналистами не может так себя вести".



Этот же ведущий отказывается вещать из нового офиса станции в Иерусалиме и отказывается выезжать из Тель-Авива.



Комментируя эту информацию станция Галей ЦАХАЛ заявила: "В эти дни станция перемены. Мы не намерены публично касаться внутренних событий, произошедших внутри станции".

