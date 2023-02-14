



"Весенний пакет" помощи из Германии для Украины уже в пути

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкий "весенний пакет" военной помощи для Украины уже в пути. Об этом сообщает ERR.



Также Писториус высказался относительно ожиданий от войны в Украине. Немецкий министр считает, что в ближайшее время боевые действия не окончатся.



"В краткосрочной перспективе ни Украина, ни Россия вряд ли способны одержать победу, поэтому важно расставить правильные акценты при планируемых поставках вооружений Киеву, чтобы он смог эффективно обороняться от российской агрессии", - сказал он.



По словам Писториуса, приоритетом сейчас является укрепление украинской ПВО и снабжение боеприпасами. При этом он отметил, что в настоящий момент к передаче готовятся 14 танков от Германии и еще три - от Португалии.



Дальнейшие поставки танков Leopard другими странами пока не обсуждаются, добавил он.



Напомним, первый батальон Leopard 2, обычно состоящий из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.



Как известно, 7 февраля в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта. Кроме того, Берлин пообещал передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.