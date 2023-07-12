



Вертолет, сопровождение и не только: что известно о визите Аббаса в Дженин

Появились новые подробности относительно визита председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Дженин.



По данным 12-го канала израильского ТВ, он посетит город впервые с 2012 года.



Аббас доберется до Дженина на иорданском вертолете. Там его примут на официальной церемонии, после чего он встретится с представителями общественных организаций как в городе, так и в лагере беженцев.



Визит состоится на фоне того, что в последнее время Аббас подвергся резкой критике из-за потери контроля над Дженином. По словам источников, в Рамалле ведутся усиленные приготовления к визиту.



Ожидается, что Аббас прибудет в Дженин в сопровождении генсека исполкома ООП Хусейна аль-Шейха. Также к нему присоединится командующий Службой общей разведки ПА генерал-майор Маджед Фарадж. Есть вероятность, что в поездке также будет участвовать премьер-министр ПА Мохаммад Штайе.



Председатель ПА возложит венок к могилам погибших в Дженине. В городе, в ожидании его визита, увеличили присутствие силовых структур ПА.

