



Версия Д.Киселева: у бронированной колонны Вагнера кончился бензин

Российский пропагандист Д.Киселев всплыл на следующий день после окончания мятежа ЧВК Вагнер и дал свои комментарии тому, что происходило в РФ 24 июня.



Киселев сообщил россиянам: “Бензин у бронированной колонны кончился, а ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар усилилось. На пике напряженности важную инициативу проявил президент Белоруссии Лукашенко. По согласованию с Путиным он вступил в переговоры и сошлись на том, что Пригожин останавливает свою безумную затею”.



Далее Киселев сказал следующее: “Важный фактор здесь, что люди с обеих сторон, готовые отдать жизнь за Россию, не стали убивать друг друга в бессмысленной бойне в глубоком тылу за линией фронта. Можете называть это зрелостью, мужеством, мудростью, как угодно, но факт, что такого не произошло. И это принципиально. Столь желавшие кровавой сшибки не дождались ее. Если хотите, то Россия еще раз прошла тест на зрелость, и твердыня единства осталась неколебимой”.

